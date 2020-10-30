Усик: не считаю себя причиной улыбок украинцев, но буду рад принести стране успех

Украинский боксер Александр Усик считает, что сумел хорошо подготовиться к поединку против Дерека Чисоры, который состоится в субботу, 31 октября.

В интервью изданию The Ring наш соотечественник рассказал, чем ему нравится супертяжелый вес, и высказался об отношении к себе со стороны украинцев. Александр заявил, что будет рад принести успех нашей стране.

"Я счастлив в тяжелом весе. Ты можешь есть все, что хочешь, тебе не нужно вкладываться в определенный вес. К сожалению, несмотря на это, мой диетолог не разрешает мне есть все, что я захочу. Это был отличный тренировочный лагерь. Он прошел очень хорошо, чему я очень рад. Я много и тяжело работал. Я не считаю себя причиной улыбок на лицах украинцев, но буду рад принести нашей стране еще один успех", – признался Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал, каким будет бой против Чисоры.