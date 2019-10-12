Усик – Уизерспун: все, что нужно знать о дебюте украинца в супертяжах

Вновь, друзья, поговорим о профессиональном боксе, ведь есть о чем поговорить.

Довольно долгим был путь к проведению первого боя в супертяжелом весе нашего Саши Усика.

Как вы помните, 25 мая в Оксон-Хилле (США) бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте должен был провести дебютный поединок в новом для себя дивизионе хэвивейте против уроженца Камеруна Карлоса Такама, выступающего под флагом Франции. Однако этот бой не состоялся.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая, – сообщил в мае американскому телеканалу ESPN менеджер украинца Эгис Климас. – Доктор сказал Александру месяц ничего не делать травмированной рукой. Затем, вероятно, уйдет месяц или два на восстановление. Надеюсь, он вернется в ринг где-то в сентябре. По всей видимости, поединок против Карлоса Такама не отменят, а просто перенесут на более поздний срок".

Усик – Уизерспун K2 Promotions

Впрочем, промоутер ошибся – Усик выйдет в ринг не в сентябре, а в октябре, и его соперником будет не Такам. Первым соперником украинского боксера в хэвивейте должен был стать Тайрон Спонг, но голландец попался на допинге и вместо него 12 октября на ринге Wintrust Arena в Чикаго, которая вмещает около 11 тысяч зрителей, нашему соотечественнику будет противостоять американец Чазз Уизерспун. Билеты на этот поединок разошлись, как горячие пирожки, по ценам 40, 60, 100 и 200 долларов. Следует отметить, что в Чикаго большая украинская диаспора, так что у Усика должна быть ощутимая поддержка.

Напомним визитную карточку Александра Усика.

Прозвище – "Волк". Возраст – 31 год. Родился в Симферополе (Украинская ССР). Резиденция – Киев. Стойка – левша. Рост – 190 см. Весь в последнем бою – 89,9 кг. Размах рук – 198 см. Шея – 44 см. Грудная клетка – 114 см. Бицепс – 43 см. Кулак – 29 см. Талия – 86 см. Бедро – 61 см. Икроножная мышца – 41 см. Поединки – 16 боев, 16 побед (12 из них – нокаутом). Титулы – абсолютный чемпион мира (обладатель поясов WBA, WBO, WBC и IBF), обладатель пояса The Ring, обладатель Кубка Мохаммеда Али.

А теперь немного информации о Чаззе Уизерспуне.

Прозвище – "Джентльмен". Возраст – 38 лет. Родился – Филадельфия (штат Пенсильвания, США). Резиденция – Полсборо (Нью-Джерси, США). Рост – 193 см. Стойка – правша. Поединки – 41 бой, 38 побед (29 из них – нокаутом), 3 поражения.

В отличие от своего будущего соперника Александра Усика, последний раз Уизерспун выходил на ринг 23 августа, когда в Атлантик-Сити победил Сантандера Сильгадо.

Пришло время поближе познакомиться с 17-м соперником Усика на профессиональном ринге. Непростая у него спортивная биография. Судите сами.

Чазз — старший из трех детей в семье. В юные годы подавал большие надежды в баскетболе и легкой атлетике, но при этом не забывал и об учебе. Закончил с баллом выше среднего школу в родном Полсборо и затем поступил в университет Святого Джозефа. Там Уизерспун не только получил диплом в области фармацевтического маркетинга, но и со второго курса увлекся боксом.

Тем более, было с кого брать пример: его троюродный брат — бывший чемпион мира по версиям WBC и WBA в супертяжелом весе Тим Уизерспун.Успех в новом виде спорта пришел к Чаззу уже через год — он выиграл чемпионский титул "Золотые перчатки" в штате Пенсильвания. Еще через полгода Уизерспун занял третье место на всеамериканском турнире национальной полиции, а затем победил на Средне-Атлантическом региональном турнире, попутно будучи удостоенным звания "Наиболее выдающегося боксера", благодаря чему получил право выступить на чемпионате США.

Там Чазз занял второе место, что позволило ему войти в команду американских боксеров на Олимпийские игры в Афинах. Правда, на олимпийский ринг ему выйти так и не удалось, поскольку он так и провел весь турнир в качестве запасного. Вернувшись из Афин, Уизерспун еще раз выиграл турнир "Золотые перчатки" в родном штате, а затем триумфовал на чемпионате США, став первым в истории боксером, кому удалось все матчи, включая финальный, завершить нокаутом.

Свой первый бой в профессионально статусе Уизерспун провел 12 декабря 2004 года, уже в первом раунде нокаутировав своего соотечественника Джеймса Дэниелса. Затем последовала серия из 23 побед подряд (15 из них — нокаутом), но в первом же титульном поединке за пояс континентального чемпиона Америки по версии WBC с Крисом Арреолой, который прошел 21 июня 2008-го, нашего героя постигла неудача. Причем, поражение получилось глупейшим — тренер Чазза, не дожидаясь гонга об окончании третьего раунда, вышел в ринг, что послужило поводом для дисквалификации его подопечного.

Не случись подобного казуса, кто знает, как сложилась бы дальнейшая карьера Уизерспуна. После этого было еще два поражения – в декабре 2009-го от Тони Томпсона и в апреле 2012-го от Сета Митчелла. Победы же были над соперниками, фамилии которых, надо сказать, среднестатистическому любителю бокса ничего не скажут. "Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой.

Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут — совсем другая игра. Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", — признался Уизерспун после официального объявления о том, что именно он станет соперником украинца.

Как говорится, ринг рассудит боксеров. Ждать остается недолго. Будем держать кулаки за Сашу в его 17-м бою на профиринге.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!