Усик назвал виновных в трагедии после поединка Гвоздика

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал ситуацию после чемпионского боя Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона.

Канадский боксер получил сотрясение мозга и был введен в состояние искусственной комы. По мнению украинского чемпиона, в сложившейся ситуации виноват медицинский подход в канадском боксе.

«Виновата медицина. Потому что в Канаде нет обязательного осмотра головы, так как в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нету. Адонис, вроде, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой-то хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я по спаррингам знаю, какой у него удар», - рассказал Усик в интервью VideoBoxing.

При этом украинский боксер пожелал Стивенсону скорейшего выздоровления.

«Видно, что он переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы случиться и в другую сторону. Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо. Великолепный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды», - дал свою оценку произошедшему Усик.

Напомним, что Александр Гвоздик победил Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, однако у него частично отсутствуют двигательные рефлексы.