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Усик назвал сильнейшего супертяжа мира: спортивные итоги 22 июля

2.2т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" узнало первого соперника по квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Александр Усик назвал лучшего на сегодня супертяжа мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 июля.

Кроме того, Василий Ломаченко резко ответил американцу Теофимо Лопесу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
Теги
ФК Динамо Киев женская сборная Украины по баскетболу сборная Украины по баскетболу
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