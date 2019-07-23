Усик назвал сильнейшего супертяжа мира: спортивные итоги 22 июля

Киевское "Динамо" узнало первого соперника по квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Александр Усик назвал лучшего на сегодня супертяжа мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 июля.

Кроме того, Василий Ломаченко резко ответил американцу Теофимо Лопесу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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