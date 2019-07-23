Усик назвал дату своего следующего боя и соперника

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) заявил, что его дебютный бой в супертяжелом весе состоится в сентябре или октябре в США против камерунца Карлоса Такама.

"У меня состоялась встреча с Эдди Хирном, на которой мы говорили об этом. Похоже, что бой будет в сентябре или скорее даже в октябре. Разговор идет о США. Пока мы не уверены на все сто процентов, но Эдди говорит, что скорее всего соперником будет Карлос Такам. Я очень жду этого боя. Уже устал только тренироваться и не боксировать. Я готов к тяжкому труду, готов начать тренироваться к бою и жду своего дебюта в супертяжах", - заявил Усик в интервью Sky Sports.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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