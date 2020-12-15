Усик настроен на бой с Джошуа, но может отступить: СМИ назвали условие

Обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа, украинец Александр Усик может разрешить британцу сначала подраться с Тайсоном Фьюри.

Как сообщает журналист издания Sports Illustrated Крис Мэнникс, ссылаясь на менеджера нашего боксера Эгиса Климаса, у себя в Twitter, такая возможность существует, если Александру выплатят щедрые отступные за ожидание. Отмечается, что подобных предложений команда украинца еще не получала.

"Менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что украинец нацелен на проведение обязательного боя против Джошуа, но не исключает возможности договориться о своем отступлении, если ему за это щедро заплатят. Климас сделал акцент на том, что переговоры по этому вопросу еще не начались", – написал Мэнникс.

Напомним, что Джошуа и Фьюри хотят провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но не могут сделать этого без согласия Всемирной боксерской организации (WBO) или Усика. Президент WBO Пако Валькарсель заявил, что не будет идти на компромисс в этой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн, который работает и с Александром, и с его британским оппонентом, готов предложить украинцу необычную сделку ради боя Джошуа – Фьюри.