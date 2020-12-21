Усик намекнул на то, что разрешит Джошуа подраться с Фьюри

Украинец Александр Усик заявил, что шанс стать абсолютным чемпионом мира выпадает крайне редко, поэтому возможный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри он считает грандиозным событием.

В интервью изданию The Sun наш соотечественник отметил, что все еще хочет воспользоваться статусом обязательного претендента по линии WBO и подраться с Джошуа, но понимает, что не только он хочет провести поединок против британца.

"Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Такая возможность выпадает только раз в жизни. Нам всем нужно сесть и обсудить эту ситуацию, поскольку это событие обещает стать грандиозным. Я все еще хочу сразиться с Джошуа за титул. Есть много факторов, влияющих на организацию этого боя, моя команда и все другие заинтересованные стороны работают над этим. Не только я хочу подраться с Энтони, но и другие люди, в частности Тайсон Фьюри", – рассказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, есть несколько вариантов развития событий с чемпионским боем Александра. Он может подраться за титул WBO после поединка Джошуа – Фьюри, а может и согласиться на финансовую компенсацию за ожидание.