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Усик намекнул на исход боя с Гассиевым

4.3тЧитать новость на украинском

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) дал прозрачный намек на результат финала WBSS против обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО). Украинец считает, что школа любительского бокса поможет ему победить.

"Профессиональный бокс – это шоу. Можно хорошенько натренироваться, накачать хорошую "баночку", выходить и наносить размашистые удары. Но если попадается противник с хорошей школой, он отшагнет, нырнет и пробьет сам", – сказал Усик на пресс-конференции накануне боя.

В комментариях болельщики также увидели скрытый посыл Усика.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр устроил троллинг на пресс-конференции с Гассиевым.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Свиножоры, давайте уже дождемся бой. Что ж вы как петушня раскукарекались тут.
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