Усик на своем первом шоу "отжал" телефон у Беринчика. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик забавно подшутил над своим другом и бывшим партнером по "Украинским атаманам" Денисом Беринчиком.

Во время боксерского шоу Big Boxing Night, которое впервые организовала новосозданная промоутерская компания крымчанина Usyk17 Promotion, Усик забрал телефон у Беринчика, но вместо того, чтобы выполнить его просьбу сфотографировать, засунул аппарат себе в карман.

В ответ на недоуменный жест Беринчика, Усик вытащил прибор, но не вернул владельцу, а стал делать на него селфи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом шоу Виктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО). Поединок завершился досрочно техническим нокаутом. Во втором раунде Пахомов оказался зажат в углу ринга.