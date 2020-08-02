Усик на своем первом шоу "отжал" телефон у Беринчика. Видео

Максим Иншаков Бокс 14:58, 2.08.2020

Непобедимый украинский боксер Александр Усик забавно подшутил над своим другом и бывшим партнером по "Украинским атаманам" Денисом Беринчиком.

Во время боксерского шоу Big Boxing Night, которое впервые организовала новосозданная промоутерская компания крымчанина Usyk17 Promotion, Усик забрал телефон у Беринчика, но вместо того, чтобы выполнить его просьбу сфотографировать, засунул аппарат себе в карман.

В ответ на недоуменный жест Беринчика, Усик вытащил прибор, но не вернул владельцу, а стал делать на него селфи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом шоу Виктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО). Поединок завершился досрочно техническим нокаутом. Во втором раунде Пахомов оказался зажат в углу ринга.

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