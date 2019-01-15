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''Усик на подходе'': известный промоутер прокомментировал возвращение Кличко

1.1тЧитать материал на украинском

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о слухах по поводу возвращения легендарного боксера Владимира Кличко на ринг.

По мнению специалиста, возобновление карьеры экс-чемпионом мира маловероятно.

"Я не уверен, что Кличко возобновит карьеру. Я думаю, что сейчас такое привлекательное время в супертяжелом весе, что люди, которые недавно закончили карьеру, говорят: "Вау, такого не было, когда я дрался". Может Кличко смотрит на супертяжелый дивизион и говорит: "Я хотел бы оказаться среди них". Джошуа, Уайт, Фьюри, Ортис, Миллер, Усик на подходе. Я думаю, что не проходит и дня, чтобы Владимир не желал вернуться, потому что он большой-большой претендент. У него большое сердце и он большой конкурент", - цитирует Хирна VRinge.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

klitschko-brothers.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Эдди ХирнВладимир КличкоАлександр УсикЭнтони ДжошуаТайсон Фьюри
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