Усик может покинуть украинскую промоутерскую компанию – СМИ

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.

Об этом сообщает Telegram-канал "Левой-левой-правой". По данным источника, если Усик решит не продлевать контракт с K2, который истекает через несколько месяцев, то он будет работать с Matchroom Bopxing британского промоутера Эдди Хирна.

Telegram-канал "Левой-левой-правой" сообщил о будущем Усика

"Его боксерский уровень впереди промоутерских возможностей Александра Красюка (генеральный директор К2 – ред.). Думаю, что если в эту историю серьезно не вмешается Виталий Кличко, то Усик и К2 – станет прошлым очень скоро", – пишет автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что комфортно себя чувствует в супертяжелом весе, несмотря на наличие в дивизионе боксеров с большими антропометрическими данными.