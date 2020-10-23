Усик: меня хотят ударить многие люди за мои высказывания

Александр Чеканов Бокс 12:26, 23.10.2020

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 14 КО) признался, что хотел проучить своих критиков с помощью кулаков.

В то же время, по словам боксера, он понимает, что у многих окружающих он также вызывает раздражение.

"Духовнику говорил: "Хочется вот этому врезать". Он говорит: "Нет, Санечка, давай вместо палки мы сделаем удочку". Очень хотелось врезать, конечно. Но, опять же, меня ж тоже хотят ударить многие люди за какие-то мои высказывания или действия. Кому-то не нравится мой образ жизни. Получается такая обратка. И я понял, что бить нужно себя. И в прямом, и в переносном смысле", – цитирует Усика XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Виталий Дейнега обматерил Александра Усика и Василия Ломаченко после боя легковеса с Теофимо Лопесом.

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