Усик, Ломаченко и Гвоздик проведут бои с именитой сборной

Украинские чемпионы мира Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик проведут спаринги с боксерами сборной Казахстана.
Сборная Казахстана по боксу
vesti.kz
"Молодые боксеры приехали в США, чтобы набраться опыта. Могут провести интересные спарринги: Нурдаулетов – с Александром Гвоздиком, а братья Тольтаевы – с Василием Ломаченко. Скоро прилетит для подготовки Александр Усик – его спарринг-партнером может стать Дауренули", – цитирует vesti.kz главного тренера команды Галыма Кенжебаева.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе против француза Дуду Нгумбу 30 марта.
Василий Ломаченко готовится к бою с Энтони Кроллой, который должен состоятся 12 апреля.
Усик свой ближайший поединок проведет 18 мая. Изначально сообщалось, что соперником крымчанина будет Александр Поветкин, однако в последний момент команда россиянина отказалась продолжать переговоры.
По информации промоутера, соперником Усика может стать камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).
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