Усик красиво осадил россиян: спортивные итоги 16 июля

В команде Александра Усика сделали новые заявление о бое с Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS), а президенты Хорватии и Франции восхитили сеть своим поведением в финале ЧМ-2018. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 16 июля.
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