Британский промоутер Альберт Сиеста поделился своим мнением о бое между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

По словам промоутера украинец просто "интеллектуально запутает Чисору".

"Саня чересчур уличный для него. Дерек думает, что он уличный боец, что он знает свои трюки, но Саня на другом уровне. У них другое временное измерение, они в разном матриксе живут", – заявил Сиеста во время прямого эфира в Instagram Luckypunch.net.

Усик интеллектуально запутает Чисору, – британский промоутер

Как сообщал OBOZREVATEL, Чисора заявил, что намерен драться с украинцем Александром Усиком только в присутствии зрителей.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Позже он рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Усика и Чисоры.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.