Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров современности

Авторитетное издание The Ring включило украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко в пятерку лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

На официальной странице The Ring в Instagram был опубликован рейтинг, первое место в котором занял мексиканец Сауль Альварес, на счету которого 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи в профессионалах. Ломаченко, который одержал 14 побед при 1 поражении, находится на второй позиции. Замкнул тройку сильнейших японец Наоя Иноуэ, выигравший все 19 поединков на профессиональном уровне.

На четвертом и пятом местах оказались Теренс Кроуфорд и Александр Усик, соответственно. На счету американца 36 побед в 36 боях, а украинец выиграл все 17 профессиональных поединков, в которых принимал участие.

Усика и Ломаченко включили в топ-5 боксеров современности Instagram The Ring

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил проведение боя Ломаченко против Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.