Усик и Ломаченко устроили лютый троллинг: спортивные итоги 4 августа

Украинские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик эпично посмеялись над оператором, а модель Кинси Волански устроила секс-провокацию.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 августа.

Кроме того, донецкий "Шахтер" установил рекорд чемпионата Украины по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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