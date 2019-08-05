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Усик и Ломаченко устроили лютый троллинг: спортивные итоги 4 августа

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Украинские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик эпично посмеялись над оператором, а модель Кинси Волански устроила секс-провокацию.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 августа.

Кроме того, донецкий "Шахтер" установил рекорд чемпионата Украины по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко Кинси Волански Александр Зинченко
Теги
ФК Шахтер ФК Манчестер Сити
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