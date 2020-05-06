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7 мая • обновлено в 01:26
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Усик и Ломаченко стали инструментами российской пропаганды - Сюмар

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Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, которые снялись в российском фильме о церкви, стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора, заявила.депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Эти ребята стали инструментами в руках российских пропагандистов. Просто инструментами. Это очень фальшиво звучит: давайте обниматься, потому что мы едим из одной тарелки. Такой себе аргумент, когда при этом у тебя здесь стреляют, когда у тебя забирают часть территории, когда постоянно вербуют здесь генералов СБУ, в том числе, которые создают здесь целые диверсии и убивают в Киеве людей буквально. Как-то мне здесь про тарелку – ну не очень меня мотивирует и аргументирует", - рассказала Сюмар в эфире ТК "Прямой".

42-летняя журналистка уверена, что спортсмены должны обращать свою силу в поддержку Украины.

"Если ты имеешь силу, а ты сильный спортсмен, то показывай эту силу, защищая свою страну. И мне кажется, что очень много сильных людей, вот сегодня эта сила – вот она как раз там, на востоке Украины. И, к сожалению, многие сильные люди там погибли", - отметила депутат.

Сюмар считает, что такая позиция это не признак силы, а это признак слабости

"Когда спортсмен защищает какой-то титул, он выходит с украинским флагом. И тут говорить, что это не имеет значения? В спорте это имеет огромное значение. Поэтому мне кажется, что ребята стали просто такими винтиками, к сожалению, которыми сегодня российская пропаганда пытается украинцам навязать: вот так вы должны думать. Мы так можем начинать думать только тогда, когда они уйдут с нашей земли", - добавила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Отметим. что "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал бурную реакцию в сети,

В фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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