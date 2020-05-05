Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви

Максим Богданов Бокс 21:27, 5.05.2020 Обновлено: 21:50, 5.05.2020

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Премьера состоялась на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь".

Кроме украинских боксеров в съемках приняли участие российские спортсмены: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных Украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании под видео.

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Карантин в Украине затянется до конца года: OBOZREVATEL выяснил, когда откроют метро и разрешат работать

Месть за разоблачение Баума? Блогер Давиденко заявил о масштабной кибератаке

Сдают картон и собирают бутылки: как выживают пенсионеры Днепра

Появилось уникальное видео первых боев за Славянск: Гиркин назвал их "адом"

Похоронили в белом: появилось видео прощания с 13-летней харьковчанкой, которую обезглавила мать