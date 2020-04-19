Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

Максим Богданов Бокс 11:06, 19.04.2020

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко опубликовали видео, в котором в стихотворной форме поздравили Украину и украинцев с Пасхой.

В ролике вместе с боксерами снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука, российский иерей Андрей Долгополов, российский рэпер Баста, а также белорусский актер Андрей Свиридов.

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