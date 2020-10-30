Усик и Чисора удивили внешним видом на взвешивании. Фото

Михаил Морозов Бокс 19:25, 30.10.2020 Обновлено: 19:52, 30.10.2020

В пятницу, 30 октября, состоялась традиционная процедура взвешивания перед боем Александра Усика и Дерека Чисоры, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.

Британец в честь Хэллоуина появился на публике в образе Джокера с надписью "WAR" на животе. Наш соотечественник, в свою очередь, вышел в носках разного цвета – белого и черного.

Чисора вышел с надписью "War" на животе
Matchroom Boxing
Усик и Чисора на расстоянии
Matchroom Boxing
Чисора подошел к Усику
Matchroom Boxing
Чисора похлопал Усика по плечу
Matchroom Boxing
Чисора появился на публике в образе Джокера
Matchroom Boxing
Усик и Чисора лицом к лицу
Matchroom Boxing

Напомним, что Чисора оказался тяжелее Усика на 17 килограммов. Его вес перед поединком, который состоится в субботу, 31 октября, составил 115,6 кг, а вес украинца – 98,4 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр высказался о том, каким будет бой против Дерека, а также рассказал, как на его настрой повлияло поражение Ломаченко в бою с Лопесом.

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