Усик и Чисора удивили внешним видом на взвешивании. Фото

В пятницу, 30 октября, состоялась традиционная процедура взвешивания перед боем Александра Усика и Дерека Чисоры, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.

Британец в честь Хэллоуина появился на публике в образе Джокера с надписью "WAR" на животе. Наш соотечественник, в свою очередь, вышел в носках разного цвета – белого и черного.

Напомним, что Чисора оказался тяжелее Усика на 17 килограммов. Его вес перед поединком, который состоится в субботу, 31 октября, составил 115,6 кг, а вес украинца – 98,4 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр высказался о том, каким будет бой против Дерека, а также рассказал, как на его настрой повлияло поражение Ломаченко в бою с Лопесом.