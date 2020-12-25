Усик хочет отказаться от рекордного гонорара в бою с Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не намерен драться с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в Саудовской Аравии, что принесло бы ему крупнейший гонорар в карьере.

Вместо этого наш боксер рассчитывает провести поединок против чемпиона по трем основным версиям в Великобритании. Об этом сам Усик заявил в интервью британскому изданию The Sun. Свой выбор Александр объяснил любовью к британским фанатам.

"Меня не волнует, где пройдет бой. Я устрою шоу где угодно. Тем не менее, считаю, что Британия была бы очень крутым местом для проведения поединка, потому что там очень хорошие фанаты, которые являются настоящими поклонниками бокса", – сказал украинец.

Напомним, Усик стал обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии Всемирной боксерской организации (WBO). Однако сам Энтони готовится к поединку против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что на сегодня самый крупный гонорар в карьере украинца составил 2,5 миллиона евро за бой с Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL Александр Усик намекнул на то, что позволит Фьюри и Джошуа разыграть титул сильнейшего в дивизионе.