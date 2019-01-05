Усик готов перейти в РПЦ: спортивные итоги 4 января

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев неожиданно продолжит карьеру в Испании, а украинский чемпион Александр Усик станет верующим поместной церкви в Украине только в случае, если его духовные наставники перейдут к УПЦ.

Кроме того, американец Андре Уорд готов возобновить спортивную карьеру ради поединка против Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Пусть решают монахи: Усик выразил готовность перейти в РПЦ

Известная спортивная журналистка ''занялась сексом'' на улицах Киева: горячее видео

Стало известно о сенсационном трансфере футболиста сборной Украины

Непобежденный чемпион готов вернуться в ринг ради боя с Усиком

Клуб УПЛ усилился финалистом Лиги Европы

Жена капитана "Динамо" заговорила о переезде в США

''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам