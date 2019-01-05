Усик готов перейти в РПЦ: спортивные итоги 4 января

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев неожиданно продолжит карьеру в Испании, а украинский чемпион Александр Усик станет верующим поместной церкви в Украине только в случае, если его духовные наставники перейдут к УПЦ.
Кроме того, американец Андре Уорд готов возобновить спортивную карьеру ради поединка против Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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