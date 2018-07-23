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Усик - Герой Украины: боксер ответил на предложение Гройсмана

43.8тЧитать новость на украинском

Добывший победу в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинский боксер Александр Усик не знает об идее премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины.

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности", – сказал он на пресс-конференции в аэропорту после прилета из Москвы.

После этого боксер попросил журналиста задавать вопросы о спорте, а "не о премьер-министре".

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Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале WBSS единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг победы Александра Усика в Украине разгорелся правительственный скандал.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - Гассиевбоксерская Лига чемпионовЭфиры Oboz TV
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевВладимир Гройсман
Место
Украина
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Нафтогаз трубу рашке в очко засунул, Усик поиздевался над "расейским" "боксером", пиздюл*й кацапи получают от всех во всех сферах.... И недовольны, что мало))) Дебилы, блядь! (С)
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Ура, перемога! Окраинец побил осетина! Сала всем окраинцам!
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Мокшанская Эрзя
Мокшанская Эрзя
Кузин Геннадий, плоско изъясняешься.
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2
0
Mazur Igor
Mazur Igor
Умничка!
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