Усик - Герой Украины: боксер ответил на предложение Гройсмана

Добывший победу в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинский боксер Александр Усик не знает об идее премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины.

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности", – сказал он на пресс-конференции в аэропорту после прилета из Москвы.

После этого боксер попросил журналиста задавать вопросы о спорте, а "не о премьер-министре".

Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале WBSS единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг победы Александра Усика в Украине разгорелся правительственный скандал.