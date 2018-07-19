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Усик-Гассиев: российский чемпион назвал фаворита

2.1тЧитать новость на украинском

Накануне суперфинала WBSS в котором чемпион мира по версии WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) встретится с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), известные тренеры и бойцы делают прогнозы относительно предстоящего боя.

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Топовый крузер из России, чемпион WBC,WBA в полутяжелом весе Максим Власов (42-2, 25 КО) хоть и считает, что шансы у боксеров 50 на 50, предпочтение отдает украинцу.

-Бокс – достаточно непредсказуемый вид спорта! К тому же, ходили слухи, что оба перейдут в супертяжёлый вес после Суперсерии. При всём моём уважении к Гассиеву, мой прогноз: победа Усика по очкам с подавляющим преимуществом, заявил россиянин XSport.

Напомним, что поединок Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Место
УкраинаКиев
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