Усик - Гассиев: появился крутой промо-ролик к финалу WBSS

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится в финале WBSS с Муратом Гассиевым, который владеет поясами WBA и IBF. Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином состоится 11 мая.

За два месяца до поединка, где определится сильнейший тяжеловес планеты, в сети появился крутой промо-ролик о двух доселе непобежденных чемпионах мира. На видео показаны отрывки из тренировок обоих бойцов, а также наиболее эффектные моменты их боксерской карьеры - комбинации ударов и зрелищные нокауты.

"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться ярким видео, опубликованным на странице World best Boxing and MMA в Youtube.

Напомним, ранее Усик и Гассиев приняли исключительное решение перед совместным боем.