Усик - Гассиев: полный бой на видео

Украинский боксер Александр Усик в финале WBSS победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.
Крымчанин стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring. Усик - 4-й боксер в истории, который завоевал все четыре чемпионских пояса.
Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть этот исторический поединок.
Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.
Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.