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Усик - Гассиев: полный бой на видео

1.7тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Усик в финале WBSS победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

Крымчанин стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring. Усик - 4-й боксер в истории, который завоевал все четыре чемпионских пояса.

Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть этот исторический поединок.

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Слава крымчанину с украинским флагом и песней "Не дамо свій край нікому"!!!
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