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Усик – Гассиев: онлайн-трансляция финала WBSS

1.1тЧитать новость на украинском

Украинский тяжеловес Александр Усик в субботу, 21 июля, проведет финальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Соперником нашего чемпиона в борьбе за трофей Мохаммеда Али станет россиянин Мурат Гассиев. Вечер бокса пройдет в Москве на арене спорткомплекса "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

На кону финала WBSS будут стоять сразу пять чемпионских поясов – по всем четырем основным версиям (WBC, WBA, WBO и IBF), а также титул по версии авторитетного британского издания The Ring.

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Усик считался безоговорочным фаворитом боя, однако после получения травмы и переноса боя из Саудовской Аравии в Россию ставки на его победу стремительно упали. Еще зимой коэффициент на триумф украинца составлял 1,36. А уже сейчас этот показатель достиг уровня 1,73.

Кроме того, стало известно о том, что россияне всячески пытаются усложнить пребывание Усика в Москве. Так организаторы со стороны России не позаботились об обеспечении охраны, перелета и проживания в отеле.

Всемирная суперсерия бокса (WBSS). ФИНАЛ

Москва, спорткомплекс "Олимпийский"

Александр Усик (Украина) – Мурат Гассиев (Россия)

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НЕДЕЛЯ ДО БОЯ. Здравствуйте, дорогие друзья! 21 июля в Москве пройдет самое долгожданное боксерское событие нынешнего лета – поединок украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева в финале боксерской Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пригрозила команде Александра Усика серьезными последствиями за срыв боя в финале WBSS.

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовWBSSУсик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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