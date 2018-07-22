Усик - Гассиев: лучшие моменты боя

Украинский боксер Александр Усик добыл эффектную победу в финале боксерской Лиги чемпионов (WBSS). Поединок в Москве над Муратом Гассиевым завершился единогласным решением арбитров в пользу нашего соотечественника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты исторического боя.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.