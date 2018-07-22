Усик - Гассиев: лучшие моменты боя

Украинский боксер Александр Усик добыл эффектную победу в финале боксерской Лиги чемпионов (WBSS). Поединок в Москве над Муратом Гассиевым завершился единогласным решением арбитров в пользу нашего соотечественника.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты исторического боя.
Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.
Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.
Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.
Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.
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