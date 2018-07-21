Усик победил Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу 31-летнего уроженца Симферополя - 120:108, 119:109, 119:109.
Крымчанин стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring. Усик - 4-й боксер в истории, который завоевал все четыре чемпионских пояса. Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.
Первые два раунда прошли в разведке боксеров. Небольшой инициативой владел Усик, в неспешном темпе проверяя соперника джебом, не вкладываясь в удары. Гассиев в основном защищался, лишь несколько раз огрызнувшись мощной серией по корпусу украинца.
Усик - Гассиев
В третьем раунде спортсмены увеличили мощность ударов. Усик был быстрее россиянина, постоянно закручиваясь вокруг оппонента, и атакуя тройками. Мурат отвечал нечастыми, но опасными выпадами.
4-я трехминутка прошла при небольшом преимуществе осетина, который перед гонгом правым боковым прошелся по челюсти украинца. После этого россиянин вновь взял паузу, подставляясь под многочисленные, но не сильные удары Усика.
Усик - Гассиев
Экватор боя прошел полностью под диктовку Усика. Его многоударные комбинации с двух рук заставляли Гассиева больше работать в обороне. Было видно, что украинец не вкладывался в удары и придерживаясь своего плана на бой.
Перед седьмым раундом тренер русского боксера возмущенно требовал от своего подопечного активнее работать в атаке, упрекая его в том, что он "ничего не делает на ринге". Мурат внял наставнику и отгрузил Саше несколько тяжелых "бомб" по корпусу и в голову.
8-9 раунды прошли в серийных атаках украинца и редких, но тяжелых ударах россиянина. Высокая скорость нашего соотечественника не позволяли выйти Гассиеву на ударную позицию и нанести акцентированный удар.
В 10-м раунде боксер из РФ пытался пробить боковым, но вместо этого раз за разом получал серьезные удары в голову. Александр стал наращивать преимущество, иногда чрезмерно увлекаясь атакой, и рискуя нарваться на контрвыпад Мурата.
12-й раунд прошел при тотальном превосходстве украинца, который сериями сбоку и снизу словно по груше, работал по Гассиеву.
В заключительном отрезке россиянин попытался использовать последний шанс, чтобы нокаутировать нашего спортсмена, но Усик джебом "отгонял" оппонента, сохраняя максимальную концентрацию.
Перед финальным гонгом Усик уже танцевал, понимая, что победил.
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
Напомним, что в первом тяжелом весе было всего два абсолютных чемпиона: легендарный Эвандер Холифилд стал им в 1988 году, а О’Нил Белл – в 2006-м. У Украины абсолютных чемпионов не было вообще, так как в свое время поясами поровну владели братья Кличко, при этом категорически отказываясь проводить бой друг против друга.
Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.
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