Будет нокаут: букмекеры опубликовали ставки по каждому раунду боя Усик - Гассиев

Ведущие букмекерские конторы опубликовали ставки по каждому раунду на финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По мнению букмекеров самым вероятным исходом встречи является победа украинца по очкам.

То, что Усик нокаутирует осетина, является очень маловероятным событием и оценивается коэффициентами от 41,00 до 67,00. Поставить на то, что Гассиев досрочно выиграет финал WBSS можно с показателями от 34,00 до 67,00 - наиболее вероятен нокаут в 4-м - 11-м раундах.

Отметим, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля. Ранее букмекеры изменили ставки на общий результат боя Усик - Гассиев, обвалив их в пользу россиянина.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу Мурат Гассиев WBSS показали совершенно одинаковый вес.