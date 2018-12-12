Усик едва не взорвался из-за вопроса об украинском боксе: видео

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал поддержку украинского бокса со стороны государства. Наш спортсмен не мог подобрать слов, чтобы описать эту ситуацию.

"Хочется ответить корректно. Конкретно в моей ситуации – ничего, потому что я профессиональный боксер, я уже зарабатываю денежки, я полностью сам себя содержу. По поводу аматорского бокса, конечно, хотелось бы, чтобы государство больше вкладывало в спорт, в детей, в молодежь, в развитие спорта", - рассказал Усик в интервью телеканалу 112.

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

При этом украинский боксер поведал, за счет чего выживает спорт в нашей стране.

"На самом деле все - энтузиасты. Есть люди, которые не безразличны к спорту, к боксу. Они поддерживают свои региональные организации. В Кривом Роге есть президент федерации. Он полностью сделал все для своих спортсменов, чтобы они тренировались. Он построил такой комплекс, которых не было в Украине. Вот в таких регионах есть такие любители-энтузиасты, которые поддерживают ребят. Те потом выходят, попадают в сборную, там тренируются", - раскрыл успех украинского бокса Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео первой реакции абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика на бой Ломаченко — Педраса. Крымчанин признался, что был поражен, когда пуэрториканец смог продолжить бой в 11-м раунде.