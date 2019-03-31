Усик - Джошуа: названы точные сроки боя

Промоутер Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн уверен, что бой между британцем и украинцем точно пройдет в ближайший год.

"Усик может стать следующим соперником Джошуа или драться с ним через один бой. В первом случае поединок может состояться в сентябре или октябре. Если мы не сумеем договориться с Уайлдером, то Усик будет следующим. Но, что я могу точно сказать, до весны 2020 года Джошуа будет драться с Усиком, но сначала ему нужно победить Миллера", – сказал Хирн в интервью Sky Sports Boxing.

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