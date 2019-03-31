МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усик - Джошуа: названы точные сроки боя

4.1тЧитать материал на украинском

Промоутер Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн уверен, что бой между британцем и украинцем точно пройдет в ближайший год.

Усик - Джошуа: названы точные сроки боя

"Усик может стать следующим соперником Джошуа или драться с ним через один бой. В первом случае поединок может состояться в сентябре или октябре. Если мы не сумеем договориться с Уайлдером, то Усик будет следующим. Но, что я могу точно сказать, до весны 2020 года Джошуа будет драться с Усиком, но сначала ему нужно победить Миллера", – сказал Хирн в интервью Sky Sports Boxing.

Новости
"Не думаю о бое": Усик впервые прокомментировал дебют в хевивейте

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр УсикЭдди ХирнЭнтони Джошуа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения