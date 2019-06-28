Усик – Джошуа: букмекеры обвалили котировки на супербой

Сенсационное поражение британца Энтони Джошуа в поединке против мексиканца Энди Руиса вынудили аналитиков существенно изменить котировки на бой Джошуа – Усик.

Ожидается, что уроженцы Уотфорда и Симферополя выйдут в ринг в будущем году в случае, если Энтони удастся победить Руиса в матче-реванше. Если раньше безоговорочным фаворитом поединка Джошуа – Усик считался британский боксер, то сейчас шансы на успех украинца существенно возросли.

Поставить на победу AJ сегодня можно с коэффициентом 1,50 (было – 1,10). Триумф же Усика оценивается котировкой 2,50 (было – 7,00). Показатели на ничью теперь достигают уровня 26,00 (было – 30,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе августе-сентябре. При этом поединок против Карлоса Такама из Камеруна не является приоритетным для украинского суперчемпиона.

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