Усик дерзко обратился к украинцам: спортивные итоги 27 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик записал эффектное обращение к украинцам, а американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о ситуации с канадцем Адонисом Стивенсоном. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 декабря.

Кроме того, Усик и Ломаченко возглавили рейтинг сильнейших боксеров мира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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