Усик дебютировал в профессионалах с победы нокаутом: как это было. Видео

Михаил Морозов Бокс 14:52, 9.11.2020 Обновлено: 14:52, 9.11.2020

9 ноября 2013 года украинец Александр Усик провел свой дебютный поединок на профессиональном ринге, досрочно победив четырехкратного чемпиона Мексики Фелипе Ромеро.

Бой, который состоялся в киевском "Дворце спорта", прошел при большом преимуществе нашего соотечественника и закончился уже в пятом раунде. Усик нанес сопернику мощный левый удар через руку и попал в челюсть, в результате чего мексиканец оказался в нокдауне, а его тренер выбросил на ринг полотенце.

Напомним, что сейчас на счету Александра 18 побед в 18 поединках, 13 из которых были добыты нокаутом. Он является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою Усик одолел британца Дерека Чисору.

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