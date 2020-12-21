Усик дал прогноз на бой Фьюри – Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) назвал британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) непредсказуемым боксером.

Как заявил наш соотечественник в интервью The Sun, ему будет невероятно интересно посмотреть бой "Цыганского короля" с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). При этом прогноз на этот поединок, по мнению Александра, сделать невероятно сложно, ведь речь идет о супертяжелом весе.

"Я должен сказать, что Тайсон Фьюри – непредсказуемый боксер. У него правильный менталитет и боксерские навыки, необходимые, чтобы победить Джошуа. Но это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой. Но нам придется подождать. Посмотрим, что будет. Я обязательно посмотрю бой", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик является обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа. При этом украинец не исключает, что даст отсрочку британцу для проведения обязательной защиты, чтобы тот подрался с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.