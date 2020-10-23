Усик – Чисора: украинец заработает в 2,5 раза меньше соперника

Александр Чеканов Бокс 15:18, 23.10.2020 Обновлено: 15:24, 23.10.2020

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) заработает в два с половиной меньше своего оппонента по ближайшему бою британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Как утверждает talksport.com, изначально гонорары боксеров должны были распределиться так: 2,2 миллиона фунтов (2,4 млн евро) выплачивалось Усику, а Дерек получал 6,9 млн фунтов (7,6 млн евро).

Однако из-за пандемии коронавируса и невозможности провести поединок в присутствии зрителей, заработок спортсменов существенно снизился. Теперь за бой 31 октября Александр гарантированно получит £1,5 млн (16,5 млн евро), а британец может рассчитывать на £4 млн (4,4 млн евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что многие люди испытывают желание его побить.

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