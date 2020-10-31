Усик – Чисора: смотреть видео онлайн боя

Украинец Александр Усик в эти минуты в Лондоне проводит бой за титул претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

На арене в Лондоне наш соотечественник дерется с британцем Дереком Чисорой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео онлайн.

Напомним, что 13 октября прошлого года Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе.

В главном поединке вечера бокса в Чикаго наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Отметим, что изначально противостояние между Усиком и Чисорой должно было состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено.

На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.