Усик – Чисора: смотреть онлайн трансляцию боя

Александр Чеканов Бокс 06:23, 31.10.2020

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, проведет первый за год поединок.

Во втором бою в супертяжелом весе наш боксер сразится с опытным британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Шоу станет главным событием вечера бокса, который пройдет на Wembley Arena в Лондоне.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Чисора. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ УСИК – ЧИСОРА

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ЧИСОРА

Украинское телевидение не будет транслировать поединок. Его можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo.

Также в прямом эфире бой покажут российский вещатель РЕН ТВ и британский Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ЧИСОРА

Явным фаворитом дуэли аналитики считают украинского боксера. Ставки на победу Александра Усика принимаются с коэффициентом 1,14.

Усик заработает в два раза меньше Чисоры.
Matchroom Boxing

Ничья оценивается котировкой 29,00. А показатели на успех британца достигают уровня 5,50.

ГОНОРАРЫ БОЯ УСИК – ЧИСОРА

Украинец за этот поединок заработает в 2,5 раза меньше, чем его соперник. Гарантированная сумма выплаты Александру составит 1,5 миллиона фунтов (1,95 млн долларов).

Чисора же получит не меньше 4 миллионов фунтов ($5,2 млн).

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе:

– Никакой войны не будет, это все Дерека слова. Я принес мир и это будет офигенный, чистый и красивый бокс. Это будет бой. Он будет сильно хотеть нанести мне много увечий, сильно захочет меня ударить. Естественно, я не буду просто мягко на это смотреть, это будет великолепный бой двоих сильных типов. Я много раз боксировал с большими ребятами. Я боксировал в WSB с большими ребятами, которые хотели сильно меня ударить, они были очень тяжелыми.

Александр Усик пообещал офигенный бой с Дереком Чисорой.
Matchroom Boxing

Дерек Чисора, бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе:

– Усику придется драться по моим правилам – это все, что я могу сказать. Я не могу драться так, как выгодно ему, так что отправлю его прятаться в окопы. Знаю, что мне предстоит принять его удары, но могу гарантировать, что когда я попаду своим, то он это почувствует. Я готов пропускать, 100%. Готов ли он пропускать от меня? Я так не думаю. Я же готов принять все, что у него есть. Устрою жару в ринге с первого раунда и вплоть до завершения боя.

Эдди Хирн, промоутер Александра Усика:

– Чисора в абсолютно лучшей форме в своей жизни. И он покажет вам все в субботу вечером. Если его побьют – так и будет. Может ли Чисора выиграть? 100%! Он может победить в этом бою. У него есть неустанность, мощь, "движок", крепость, чтобы победить в этом бою. Он андердог в этом поединке – тут без вопросов. И временами он будет пропускать из таких углов, о которых он даже не подозревает. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть этот бой. Бой в субботу будет абсолютно захватывающим.

Усик провел тяжелую подготовку к бою с Чисорой.
Matchroom Boxing

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что мог бы стать священником, если бы не бокс. При этом он рассматривает такую возможность по завершении карьеры.

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