Усик – Чисора: результаты взвешивания

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) оказался намного легче своего оппонента по бою 31 октября Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Боксеры в пятницу, 30 октября, прошли традиционную процедуру взвешивания. По ее итогам британец оказался тяжелее на 17 килограммов.

Весы под Усиком показал 98,4 кг, а Чисора затянул аж на 115,6 кг.

Отметим, что на церемонии оба боксера отметились эпатажными нарядами. Чисора в честь Хэллоуина появился перед соперником в образе Джокера. Александр в свою очередь решил выйти в носках разного цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заработает в два с половиной раза меньше Дерека Чисора за бой 31 октября в Лондоне.