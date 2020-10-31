Усик победил Чисору и стал претендентом на чемпионский бой с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок в Лондоне на "Уэмбли Арена" завершился победой нашего соотечественника по очкам: 117:112, 115:113, 115:113.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Усик – Чисора.

Усик заслуженно победил Matchroom Boxing

Перед боем коэффициент на победу Саши составлял 1,14. Успех Чисоры соответствовал коэффициенту 5,50, ничья – 34,00.

Чисора с первых минут захватил центр ринга, засыпая украинца градом ударов. Усику пытался максимально двигаться, уходя от ударов, лишь изредка контратакуя.

Чисора мощно атаковал Matchroom Boxing

Дерек продолжил наседать, делая ставку на очень сильные размашистые боковые удары. Крымчанин раз за разом уходил от них. Несколько ударов попало в голову украинца, заставив его уйти в глухую защиту. В атаке наш соотечественник выглядел достаточно беспомощно.

В третьей трехминутке британец старался как косой, своим боковым ударом вырубить Усика. Саша держался, отбегая от опаснейших боковых боксера из Лондона, не забывая отвечать комбинациями туловище-голова.

Усик огрызался атаками Matchroom Boxing

Лишь к середине 4-го раунда Саша на некоторое время занял центр ринга, но затем вновь британец активизировался. Во время таймаута оба боксера тяжело дышали, восстанавливая силы.

Чисора работал не системно – волнами – в начале раунда и в концовке. В такие моменты "пауз" свои удары пытался донести Усик. Чисора заметно сбавил интенсивность, постепенно отдавая инициативу оппоненту.

Экватор боя Усик провел в основном в защите. Создавалось впечатление, что Александру просто некогда было бить – он был полностью сосредоточен на том, чтобы избежать широких и размашистых боковых ударов Чисоры.

Несколько ударов прилетело в голову Дереку Matchroom Boxing

В 7-м трехминутке стала ощущаться усталость британца, который разгонялся лишь к концу. Но в этот раз последние секунды раунда были за украинцем. Саша смог серией точных "выстрелов" немного потрясти оппонента, прижав его к канатам. От развязки спортсмена из Англии спас гонг.

Усик начал работать первым номером, взяв центр ринга. Двоечки проходили по лицу Чисоры. Дерек уже не выбрасывал свои "молоты", а был больше сосредоточен на защите.

В 9-м раунде хозяин ринга вновь активизировался, заставив Усика бегать по рингу, уклоняясь от кулаков противника.

Усик уверенно защищался Matchroom Boxing

В чемпионских раундах ощущалось преимущество Чисору. Только симферополец замедлялся, сразу в него летели боковые удары.

В последних раундах Усик смог дать отпор, наседая на Дерека, что в итоге и отобразилось на судейских записках.

Свой первый бой в супертяжах Усик выиграл. 13 октября 2019 года наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).