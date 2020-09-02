Усик – Чисора: промоутер сообщил о большой проблеме с боем

Александр Чеканов Бокс 12:51, 2.09.2020 Обновлено: 13:26, 2.09.2020

Поединок между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может не состояться в запланированные сроки.

Об этом в интервью iFL TV рассказал промоутер Эдди Хирн. По его словам, организаторы готовы отказаться от проведения боя 31 октября из-за финансовых вопросов.

"У нас есть большая проблема с боем Усик – Чисора, которая касается продажи билетов на O2 Arena в Лондоне. Если мы не продадим все билеты, то потеряем пару миллионов фунтов (2,25 млн евро). Поэтому боксерам надо или согласиться на снижение гонораров, или подождать. Все это мы обсуждаем с Усиком и промоутером Чисоры", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил о требовании к Энтони Джошуа о проведении чемпионского боя. При этом в команде британца заявили о готовности освободить один из чемпионских поясов, чтобы вместо Усика провести бой с Тайсоном Фьюри.

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