Главная Новости
24 мая • обновлено в 22:53
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик - Чисора: опубликован официальный трейлер боя

474
Читать материал на украинском

Менеджер боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй опубликовал трейлер к бою британского супертяжа против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

"Александр Усик и Дерек Чисора встретятся в аппетитном поединке в супертяжелом весе", – подписал видео Хэй.

Напомним, что этот бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора Дэвид Хэй
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Winstrike
VS
Espada
Победа Winstrike
1.50 Сделать ставку
forZe
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
FURIA
VS
Chaos
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку