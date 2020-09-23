Усик – Чисора: названа официальная дата боя

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила официальную дату поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

На странице промоушена в Twitter сообщается, что бой между боксерами состоится в субботу, 31 октября. О месте проведения события будет объявлено позже.

Усик и Чисора подерутся 31 октября Twitter Matchroom Boxing

Напомним, что изначально поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен. На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинский боксер Василий Ломаченко узнал официальную дату поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.