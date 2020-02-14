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14 февраля • обновлено в 21:16
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Усик – Чисора: названа дата боя

2.3т
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Промоутер Эдди Хирн назвал предварительную дату боя украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры.

"Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая. Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты", – сказал Хирн, чьи слова цитирует talksport.com.

Александр Усик - Дерек Чисора

Александр Усик - Дерек Чисора

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Напомним, ранее Хирн прокомментировал информацию о том, что Усик восстановливается после травмы локтя.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри позитивно оценил шансы украинца Александра Усика в этом дивизионе.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик Эдди Хирн
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