Усик – Чисора: лучшие моменты боя на видео

Украинец Александр Усик добыл свою вторую победу в супертяжах. На вечере бокса в Англии наш соотечественник одолел местного бойца Дерека Чисору.

Поединок стал самым сложным для нашего соотечественника. Мощный и огромный Дерек постоянно атаковал, заставляя Усика очень много работать на ногах.

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Теперь на счету украинца 18 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 10 из них.

Напомним, что 13 октября прошлого года Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе.