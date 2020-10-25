Усик – Чисора: букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя боя

Непобедимый украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) по мнению букмекеров все также является фаворитом в бою с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), однако коэффициенты на победу боксеров изменились.

Ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с показателем 6,00, тогда как ранее это значение было равно 5,00. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,14). А на ничью можно поставить с индексом 29,00 (было 34,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Чисора состоится 31 октября в Лондоне. Уже стало известно, как можно посмотреть этот поединок в Украине.

Напомним, что 27 октября 2019 года Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).