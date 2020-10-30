Усик – Чисора: анонс и прогноз на бой

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет свой второй бой в хевивейте. Напомним, он дебютировал в этой весовой категории год назад, когда встретился с Чаззом Уизерспуном.

Тогда Усик добыл уверенную победу, его соперник попросту отказался выходить на восьмой раунд. Теперь же Александра ждет бой с Дереком Чисорой, который также год не выходил в ринг. На кону будет стоять статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Согласно прогнозам аналитиков Parimatch шансы на победу на стороне Усика - 80%, тогда как у Чисоры лишь 17% (еще в 3% оценивается ничья).

Дерек Чисора в 2012 году встречался с Виталием Кличко и проиграл решением судей. Но запомнился больше своим поведением, сначала он дал пощечину Виталию на взвешивании, затем перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко. С Усиком Чисора пока что ведет себя скромнее, но тоже старается уколоть оппонента. Недавно Дерек выложил юмористическое видео, в котором Александр со своими партнерами пытается безуспешно скрыться на машине от Чисоры и его менеджера Дэвида Хэя.

Что же касается предстоящего поединка, то нельзя не отметить опыт Чисоры как в хевивейте, так и в профессионалах. 36-летний Дерек начал карьеру в супертяжах в 2007 году. 33-летний Александр перешел в профи в 2013 году, а в 2019 году поднялся из крузервейта в хевивейт. Зато при этом Усик может похвастаться золотой медалью Олимпиады. Также у него безупречный послужной список (17 побед, 13 нокаутом). У Дереке был 41 бой (32 победы, 23 нокаутом, 9 поражений).

Скорее всего, Чисора будет пытаться прижать Усика к канатам, чтобы наносить серии мощных ударов, поэтому Александру важно не застаиваться. Дерек владеет нокаутирующим ударом, но чтобы его нанести, он должен сблизиться с оппонентом. В случае с Усиком нужно учитывать еще и то, что Александр превосходит Дерека и в росте (191 против 187) и в размахе рук (198 против 188). И, тем не менее, вступать в размен с таким панчером Усику не стоит.

Учитывая все эти факторы и то, что Чисора отлично держит удары, можно ожидать, что поединок дойдет до чемпионских раундов. И если к тому времени Дерек не подсядет, бой будет очень непростым для Усика.